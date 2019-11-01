نجلة الفنان شريف منير تٌهين الشيخ متولي الشعراوي

القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية أسما نجلة الفنان المصري الشهير شريف منير جدلا بعد أن تسببت في إهانة الشيخ الشعراوي بوصفه بالمتطرف.

وأغضب وصف أسما للشيخ الشعراوي بالتطرف الجمهور الذي وصفها بأنها جاهلة.

وكانت أسما قد كتبت منشورًا على صفحتها بالفيسبوك: صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجه ، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده.

ونصح الجمهور الإعلامية بأن تستمع إلى الشيخ الشعراوي إلا أنها قالت : طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت.

وحذفت أسما المنشور؛ قائلة: مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو فيه إيه؟ إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي، ثم حذفته هو الآخر خوفًا من رفع دعاوى قضائية ضدها بتهمة سب الرموز الدينية.