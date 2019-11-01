الرائد يقلب الطاولة على الوحدة في الوقت القاتل

نواف السالم(صدى):

حقق نادي الرائد، فوزًا قاتلًا على نادي الوحدة، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الرائد الأهداف في الدقيقة 42 من عمر اللقاء بهدف لجلال الداودي، ثم تعادل الوحدة في الدقيقة 75 بهدف بأنسيلمو دي مورايس، وعزّز كريغ غودوين التقدم للوحدة بهدف في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

وفي الوقت القاتل من المباراة، سجل جلال الداودي ورائد الغامدي هدفي التعادل والفوز للرائد، لينتهي اللقاء بفوز الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وارتفع رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.