عجوز تتفحم مع زوجها لحظة إنقاذه « يانعيش سوا يانموت سوا »

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الدقهلية المصرية ، حادثة مؤثرة ، حيث لقيا زوجان مسنان حتفهما سوياً ، بعدما ألتهمتها النيران بمنزلهما ، ليردد الجميع سيرتهما الطيبة بأنهما زوجان لهما من المحبة والطيبه ما لهما فى قلوب الجميع فقد عاشا مع بعضهما اكثر من 30 عاما لم يفتعلا مشكلة منذ وجودهما فى المنطقة.

وروت صحف محلية مصرية تفاصيل الواقعة ، بأنه يوم الحادث نشبت النيران في بعض قصاقيص القماش الذي كان يدخرها صاحب المنزل ” الحاج سيد ، 69 عاماً ” بسبب عمله “ترزي” على سطح المنزل، وصعد عم سيد لمعرفة مصدر النيران، وفور صعوده حاصرته النيران، وحاول القفز الا انه لم يتمكن من ذلك.

في ذات الوقت كانت رفيقة العمر زوجته ” 60 عاماً ” خارج المنزل تقضي إحتياجاتهما وفور علمها حضرت إلي اسفل المنزل وصممت على الصعود لزوجها لإنقاذه فصرخت قائلة “يا نعيش سوا يا نموت سوا”، واحتضنته والنيران حاصرتهما فالتهمتما حتى تفحما سويا قبل وصول قوات الشرطة والدفاع المدني الذي سيطر على الحريق قبل انتقاله لباقي المبني.