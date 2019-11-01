ترامب : نعلم هوية زعيم داعش الجديد

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن بلاده على علم بهوية زعيم تنظيم داعش الجديد، الذي خلف أبو بكر البغدادي .

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر تويتر: لدى داعش قائد جديد.. نعرف بالضبط من هو!.

ولم يكشف ترامب المزيد من التفاصيل حول هوية الزعيم الجديد.

وكان المتحدث الجديد باسم داعش أبو حمزة القرشي اعترف في تسجيل صوتي، الخميس، بمقتل زعيم التنظيم، معلنًا اختيار شخص يحمل الجنسية السعودية خليفة للبغدادي في زعامة التنظيم.

وأعلن التنظيم اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لقيادة التنظيم خلفًا للبغدادي، و“أبو حمزة القرشي“ متحدثًا باسم التنظيم.