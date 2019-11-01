سائل الراديتير وأهميته لمحرك سيارتك صيفا أو شتاء

وكالات(صدى):

قال مختصون في السيارات ، إنه يعمل سائل الراديتير بكل ألوانه بوظائف مهمة جدا في الحفاظ على سلامة المحرك ، وخاصية الماء الفيزيائية تجعله يتمدد عندما يتجمد وفي السيارات الحديثة اصبحت المحركات اصغر حجماً وذات مجاري و اكثر دقة وضيقاً..

وأوضح المختصون ، البعض يسمى خطأ هذا السائل بمانع التجمد مما يوحي ان الحاجة له شتاءً ، ولكن سائل الرادياتور هام في فصل الصيف اهم من حاجته شتاءً للاسباب التالية :

– سائل الرادياتور سائل تركيزه عالي اعلى من الماء وحسب قوانين راؤول في الكيمياء فإن السائل العالي التركيز ترتفع درجة حرارة غليانه اكثر من 100 درجة مئوية وهي درجة غليان الماء النقي وقد يصل الى 130 الى 140 درجة مئوية وبالتالي يمنع غليان الماء ضمن المحرك صيفاً. كما ان تركيزه العالي ايضاً يخفض من درجة التجمد فبدلاً من ان يتجمد الماء بالدرجة صفر فإن سائل الريداتير يتجمد في الدرجة 30- لذلك هو ضروري لحماية محرك سيارتك شتاءً ايضاً .

– من ضمن المواد الداخلة بتركيبه مواد تزليقية تحمي مضخة الماء من التآكل وتساعد في اطالة عمرها

– ومن ضمن تركيبته مواد تمنع الصدأ ضمن الدارة والصدأ خطير جداً في دارة الماء وغالباً في حال حدوثه لايمكن التخلص منه نهائيا.

– ومن أهم مزاياه حماية المحرك والذي يحصل كثيراً عند استخدام المياه العادية وخاصة بمحركات خلائط الالمنيوم الحديثة المعتمدة بالسيارات بعد ال 1990 تقريبا