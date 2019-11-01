كندة علوش تتخطى خوفها من الحسد وتكشف وجه ابنتها أخيرًا

القاهرة(صدى):

يبدو أن الفنانة السورية كندة علوش نجحت في نخطي خوفها من الحسد بنشرها صورة للمرة الأولى توضح ملامح ابنتها عبر “انستجرام”.

وتأتي الصورة التي نشرتها كندة علوش اليوم؛ احتفالا بمرور عام على ولادة ابنتها حياة .

وعلّقت كندة على الصورة قائلةً:” ماعم صدق انو مرت سنة.. الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. (بهي الصورة عمرا أسبوع)”.

وكانت كندة أخفت خبر حملها إلى أن وصلت الشهر السادس، فضلًا عن حرصها على عدم نشر أي صورة لابنتها منذ ولادتها.