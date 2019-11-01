شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين اختطفوا شابًا تحت تهديد الرشاش

سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين قاموا باختطاف شاب داخل صندوق سيارة تحت تهديد سلاح رشاش.

وصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد موقع المركبة بمنطقة مجاورة من الحي.

وأضاف: تم القبض على المتورطين بالجريمة، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.