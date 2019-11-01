تقوية العظام ومنع هشاشتها.. أهمية تناول بذور السمسم بعد الـ 40

اميرة خالد(صدى):

تُعد هشاشة العظام أحد المشاكل التي يتزايد خطر الإصابة بها بعد الـ 40 ، وخاصة لدى النساء ، فكثافة العظام تتناقص تدريجياً بعد تخطي الـ 30 ، و يحتاج الجسم إلى زيادة مدخلاته من معدن الكالسيوم ، ونظراً لأن بذور السمسم من المصادر الغنية بهذا المعدن يُنصح بإدماجها أكثر ضمن النظام الغذائي.

وتحتوي كل 100 جرام من بذور السمسم على 975 ملج من الكالسيوم، أو ما يعادل الجرعة اليومية للشخص البالغ، وأقل قليلاً من الجرعة اليومية لمن تخطى الـ 50 ، وتحتوي أيضاً على 18 غراماً من البروتين، لهذا يعتبر تناولها أحد وسائل ضبط الوزن، وتعزيز الإحساس بالشبع.

كما تحث التوصيات على تدليك عظام الساقين بزيت السمسم لأنه من وسائل تقوية العظام، ومنع هشاشتها.

ويمكن إضافة الطحينة (عجين بذور السمسم) إلى الفول، وتدخل في تركيبة الحمّص والباباغنوج. كما يمكنك اختيار المخبوزات المضاف إليها سمسم لزيادة مدخلات الجسم منه.