شاهد..رد فعل صادم لابن كارينا كابور أمام المصورين

نيودلهي(صدى):

يبدو أن ابن الممثلة الهندية الشهيرة كارينا كابور لن يكون مُحبًا للأضواء على عكس والدته، التي تطلب حياتها التعامل مع المصورين دائمًا.

ووثقت عدسات المصورين رد فعل صادم لابن كارينا كابور، بعد أن كانت تسير بجانبه قبل أن يلتقيا عدداً من مصوري الباباراتزي.

واشتعل غضب الطفل الذي بدأ الصراخ في وجوههم تعبيراً عن انزعاجه منهم وعن رفضه قيامهم بتصويره.

وحدث هذا أثناء استعداد الأم والطفل للمشاركة في احتفالات ديوالي التقليدية. ولوحظ أن والدته قامت بردة فعل هادئة حيث وضعت يدها على رأسه.