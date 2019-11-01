شاهد.. القبض على 3 مقيمين يروجون للمُسكر بجدة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إلقاء القبض على مقيمين يروجون للمُسكر في محافظة جدة.
ونشرت مقطع فيديو، للمضبوطات التي عُثرت بحوزتهم وهي عبارة عن 21 صندوقًا نحو 252 عبوة.
وقالت الإمارة : «القبض على 3 مقيمين من الجنسية الهندية والإثيوبية يروجون المُسكر، تم ضبط 21 صندوقًا تحوي 252 عبوة».
#شرطة_جدة:
القبض على 3 مقيمين من الجنسية الهندية والإثيوبية يروجون المُسكر
..تم ضبط 21 صندوقًا تحوي 252 عبوة pic.twitter.com/vLSpfdavxx
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 1, 2019
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