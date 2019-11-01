لبنان تعدم سائق أوبر اغتصب موظفة بريطانية

بيروت(صدى):

أصدرت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، حكمًا بإعدام سائق في خدمة أوبر يدعى طارق حوشية، إثر اغتصاب وقتل موظفة في السفارة البريطانية تدعى ريبيكا دايكس في ديسمبر كانون الأول عام 2017.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن المتهم اعترف باغتصاب وخنق دايكس (30 عامًا)، والتي كانت تعمل بإدارة التنمية الدولية في السفارة.

وعادة ما يطالب قضاة التحقيق في لبنان بالإعدام في قضايا القتل، لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي ولم يطبقها منذ عام 2004، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.