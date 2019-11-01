براين هوك: إيران تستهدف السعودية.. وتفعل في اليمن ما فعلته بلبنان (فيديو)

واشنطن(صدى):

صرّح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، بأن إيران تستهدف المملكة بالصواريخ وكذلك تستهدفها من الجنوب عبر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لها.

وأوضح خلال مقابلة مع قناة العربية، أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وقال هوك: «خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفا»، مؤكدًا أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.

وتابع : «نظام إيران ضعيف اقتصاديا اليوم بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين».

وأشار إلى أن إيران «إيران استهدفت السعودية من الشمال وتستهدفها من الجنوب عبر الحوثيين»، مؤكدًا أن «هجوم إيران على منشآت أرامكو مخالف للقوانين والمواثيق الدولية».

وأفاد بأن «إيران تسعى لتحويل ميليشيات الحوثي إلى قوة لتهديد السعودية. ما تحاول إيران فعله باليمن اليوم هو ما فعلته في لبنان قبل 40 عاماً».