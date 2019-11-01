كلمات الشيخ إبراهيم الزريق قبل وفاته بساعات (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

انتقل الشيخ الداعية إبراهيم بن عبدالعزيز الزريق، إلى ذمة الله يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعدما ألقى محاضرة عن «الجنة ونعيمها» بساعات.

وأدى جموع غفيرة، الصلاة على الشيخ إبراهيم الزريق عصر أمس الخميس في جامع الراجحي بالرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو، الشيخ الراحل وهو يلقي محاضراته الدينية والدعوية، ومنها التوبة إلى الله ووصف الجنة ونعيمها.

وفي صباح يوم وفاته، شارك الراحل في ورشة عمل بعنوان «تفعيل المقرأة القرآنية» والتي نظمتها إدارة الإشراف التربوي ولجنة مسابقات القرآن والسنة في إدارة التعليم بالرياض.