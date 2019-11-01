أطباء يكشفون تطورات الحالة الصحية لعريس سقط من الطابق 12 ليلة زفافه

بانكوك(صدى):

كشفت مصادر طبية اسكتلندية عن تطور الحالة الصحية ، لشاب تعرض منذ عدة أشهر لحادث مروع ليلة زفافه ، وسقط من الطابق الــ12 بالفندق الذى كان يقيم به برفقة عروسه، ودخل فى غيبوبة بعدما أصيب بالصمم فى أذنيه، فضلًا عن أنه فقد حاستى التذوق والشم، عقب ساعات من عقد قرانه.

وكان تعرض شاب تليلندي يُدعى ” كريس ” ، لحادثة غريبة وصادمة ، أدخلته في غيبوبة بعد أن كاد يموت ، حيث سقط من فوق درابزين السلّم أثناء توجهه لجناح شهر العسل الموجود بأحد الفنادق باسكتلندا. بعد ساعات فقط من حفل زفافه. يعاني إصابة خطيرة في المخ .

وتم وضعه فى غيبوبة مستحثة طبياً فى اليوم التالى، وأفاق بعد حوالى 8 أيام؛ وأكد الأطباء المختصون بعد ذلك أنه فقد حاسة التذوق والشم، وكذلك قالوا إنه لن يستعيد قدرته على السمع فى أذنه اليسرى، وجارٍ محاولة التعافى من آثار الإصابات الأخرى التى تعرض لها، ومازال أمامه صراع طويل من أجل التعافى بشكل كامل .

وعلق الشاب في تصريحات إعلامية ، على الحادثة ، إنه محظوظ كونه ما زال على قيد الحياة.

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