تصُّرف ذكي من كلب بعدما نسيه أصحابه بالخارج.. استخدم الجرس والكاميرا (فيديو)

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكلب تمتلكه أسرة في ولاية جورجيا الأمريكية يضغط على زر جرس باب المنزل بعد أن تركه أصحابه في الخارج ، حتى انتبه أصحابه وفتحوا الباب ليدخل.

وظهر الكلب في الفيديو وهو يستخدم فمه وإحدى قوائمه الأمامية للضغط على زر الجرس.

وقال معلقون على الفيديو ، إنه يبدو أن الكلب حرص على الظهور من خلال الكاميرا الملحقة مع جرس الباب، حتى يعرف أصحابه أنه من يقوم بضرب الجرس، مبينة أنه بالفعل خرج أصحابه وفتحوا له الباب ليدخل.