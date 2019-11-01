الزعاق يكشف عن موعد البرد الفعلي في الليل والنهار
كشف صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الجمعة، عن موعد دخول مربعانية الشتاء وموجة البرد الفعلية .
وقال الزعاق عبر “تويتر” : يتبقي 33 يوماً وتدخل علينا مربعانية الشتاء ، والبرد الفعلي(في الليل والنهار)بعد 45 يوماً تقريباً”.
وتابع: “وخلال هذه الأيام نبدأ نحس بالبرودة الفعلية من أوآخر الليل، وستلف البرودة كامل الليل بعد 20 يوماً تقريباً من الآن، وحينذاك تبدأ برودة آخر النهار الفعلية ، والشتاء لهذه السنة سيتأخر قليلا”.
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