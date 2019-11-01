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الزعاق يكشف عن موعد البرد الفعلي في الليل والنهار

الزعاق يكشف عن موعد البرد الفعلي في الليل والنهار
الرياض(صدى):

كشف صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الجمعة، عن موعد دخول مربعانية الشتاء وموجة البرد الفعلية .

وقال الزعاق عبر “تويتر” : يتبقي 33 يوماً وتدخل علينا مربعانية الشتاء ، والبرد الفعلي(في الليل والنهار)بعد 45 يوماً تقريباً”.

وتابع: “وخلال هذه الأيام نبدأ نحس بالبرودة الفعلية من أوآخر الليل، وستلف البرودة كامل الليل بعد 20 يوماً تقريباً من الآن، وحينذاك تبدأ برودة آخر النهار الفعلية ، والشتاء لهذه السنة سيتأخر قليلا”.


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