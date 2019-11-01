اهمها النسيان وزيادة الوزن.. أعراض تنذِرك باقتراب سن اليأس

أميرة خالد(صدى):

قال عدد من الأطباء ، عادة ما يحدث تغيرات في هرمونات جسم المرأة مع التقدم في العمر، والوصول لسن اليأس، وكشفوا عن العلامات التي تنذر السيدات باقتراب سن اليأس .

وأوضح الأطباء ، أنه مع اقتراب سن اليأس يفقد الشعر قوته، ويتعرض للتقصف والتساقط، نتيجة الاضطرابات الهرمونية، التي تتعرض لها المرأة بعد انقطاع الطمث، فيصبح شعرها أكثر عرضة للجفاف.

كما يحدث تغيرات في الجلد، تتمثل في ظهور التجاعيد في بعض المناطق، وكذلك التصبغات الجلدية، وأحيانًا تغيرات في افراز الزيوت التي تنتجها البشرة، فضلًا عن نمو شعر الوجه ، ويحدث ضعف في الأنسجة المهبلية وتصبح أكثر عرضة للجفاف، ما يزيد من فرصة الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وتشمل أعراضه “ضعف عضلات الحوض والتبول المتكرر”.

وتصاب السيدة بتراجع في مهارات التفكير والإدراك في هذه الفترة، بسبب اضطرابات النوم والشعور بالقلق والتوترالدائم، ما ينتج عنه عدم القدرة على التركيز والنسيان أحيانًا.

ويتسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، ومقاومة الأنسولين، وانخفاض التمثيل الغذائي، وزيادة في إنتاج هرمونات التوتر، في اكتساب معظم النساء الوزن في منطقة البطن، وقد يشهد البعض تغيرًا في شكل الجسم.