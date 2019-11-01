مصادر « صدى » تكشف حقيقة القبض على المسلح مختطف الشاب بالرياض (فيديو)

سعيد العجل(صدى):

على خلفية اختطاف شاب بالرياض من قبل آخر مسلح برشاش، كشفت مصادر « صدى » حقيقة القبض على المتهم.

وتداول نشطاء مقطع فيديو، قيل إنه لـ لحظة القبض على المتهم، بينما أوضحت مصادر « صدى » أن الفيديو لسيارة المشتبه به وقد اصطدمت بسيارات أخرى.

ورجّحت المصادر، أن الجهات الأمنية عثرت على سيارة المشتبه به في أحد الأحياء بالرياض وبها الشاب المختطف، فيما لم تتمكن من القبض على الجاني، ومن المتوقع صدور بيان في حال القبض عليه.

وكان شخص مسلح برشاش قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يخطف شابًا في حي لبن بالرياض، حيث بدا الشخص المسلح وهو يهدد الشاب الذي وضعه في السيارة وفر هاربًا.