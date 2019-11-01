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شاهد.. لحظة مطاردة الشرطة لسائق باص مدرسي متهور بحائل

شاهد.. لحظة مطاردة الشرطة لسائق باص مدرسي متهور بحائل
عادل الحربي(صدى):

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة مطاردة دوريات أمن الطرق لسائق باص مدرسي متهور في حائل .

ووثق الفيديو تهور قائد الباص الذي كان يسير على سرعة عالية على طريق سريع بدليهان بحائل معرضا حياة مرتادي الطريق للخطر، بينما تطارده دوريات أمن الطرق .

ورفض قائد الباص التوقف بالرغم من محالوة إجباره على ذلك ، وزاد من سرعته .

وفي الأخير تمكنت دوريات أمن الطرق من إيقافه والقبض عليه ، وحتي الان لم يتم كشف ملابسات الحادث في بيان رسمي.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q5hZ5wSwz5c


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