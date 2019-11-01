تعرّف على طريقة التعامل مع سيارتك في فصل الشتاء

أميرة خالد(صدى):

أصبحنا على مشارف موسم الشتاء، والذي تتكاثر في هطول الأمطار أكثر من أي فترة أخرى طوال العام، وتتعرض السيارات إلى الكثير من الأضرار بسبب الطقس السيء.

وهناك عدد من النصائح قدمها الخبراء للحفاظ على السيارة، ومنها: فحص زيت المحرك بصورة دورية وعدم الضغط بقوة على دواسة البنزين في بداية السير.

كما أشار الخبراء إلى أن إحماء المحرك لفترة طويلة في فصل الشتاء من الأخطاء الشائعة، إذ أن السيارة لا تحتاج أكثر من نصف دقيقة للإحماء قبل التحرك.

وحتى لا تتعرض البطارية للتلف، ينصح الخبراء بعدم السير لمسافات قصيرة مع تشغيل العديد من التجهيزات الكهربائية، وكذلك يجب فحص الثرموستات لأنها تعمل على تنظيم دورة مياه التبريد في السيارة.

وكذلك يجب تنظيف الزجاج بمنظفات خاصة بمقصورة السيارة، حتى لا تتضرر، وإصلاح كي لا تتراكم عليها الأملاح والاتساخات مما تسبب تكون الصدأ، وتنظيف مبيت السيارة.