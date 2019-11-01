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رئيس النصر يُهدي الجماهير 18 ألف تذكرة لمباراة أبها

رئيس النصر يُهدي الجماهير 18 ألف تذكرة لمباراة أبها
ماجد محمد(صدى):

أعلن الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر، عن إهداء الإدارة 18 ألف تذكرة للجماهير لحضور مباراة النصر وأبها، غدًا الجمعة.

وقال « السويكت » : « جمهور الشمس، متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم، لأجلكم تهديكم الإدارة ١٨ ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز، كونوا على الموعد كما هي عادتكم، وفالنا الانتصار والتوفيق بإذن الله » .

ويلتقي النصر أبها في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى النصر إلى الفوز واقتناص 3 نقاط تُعيده إلى المراكز الأول.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر الجدول.


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