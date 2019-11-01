أحمد خميس : يوم زفافي على مشاعل كان الأسوأ في حياتي

ابوظبي(صدى):

أوضح الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، أنه يحضر برفقة زوجته الإعلامية مشاعل الشحي حفل زفاف ثانٍ، بالرّغم من مرور عامين على زواجهما ، مؤكداً أن حفل زفافه الأوّل كان من أسوأ أيام حياته .

وبرر خميس ذلك في تصريحات إعلامية ، أنّه كان يتمنّى أنْ يفرح بهذا اليوم مع زوجته ويرقص معها، ولكنّ وسائل الإعلام وقتها صمّمت على تصوير كلّ شيء، لذلك قرّر أنْ يتصرّف معها على طبيعته، وهو ما عرّضهما لانتقادات لاذعة.

وقال ، أن السّبب الآخر الذي جعله يفكّر في إقامة حفل زفاف آخر، هو رغبته في رؤية زوجته مشاعل بفستان زفاف أبيض، مضيفًا أنّه في حفل زفافهما الأوّل أنّها لم ترتدِ هذا اللون.

ومن جانبها نفت مشاعل الشحي ما تردّد حول وجود راعٍ لحفل زفافهما الثاني، معلّقة: “إحنا دافعين كل درهم من تكلفة الحفل.. وأنا قلبي وايد يعورني لما اسمع كده لأن إحنا دفعنا كل شيء يخص الحفل”.