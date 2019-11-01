ترامب يعترف: لو أصابتني طلقة ميلانيا لن تبكي

واشنطن(صدى):

صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع باعتراف صادم بشأن زوجته ميلانيا، والذي أكد أن الثنائي علاقتهما سيئة.

وقال ترامب إنه لا يظن أن زوجته ميلانيا ستبكي لو أُصيب بطلقة نارية، بحسب مجلة “Politico” الأمريكية.

وجاء ذلك في حدث لجمع التبرعات من الجمهوريين؛ حيث أشار إلى واقعة إطلاق النار على النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، ستيف سكاليز، قبل بضع سنوات، وقال إنه رأى رد فعل زوجته حيال ذلك، حيث انهارت في البكاء.

وتابع مازحًا، أن معظم الزوجات لن يقمن بنفس رد الفعل أو يتفاعلن بنفس الطريقة على تلك المأساة، قائلًا: “أعتقد أن ميلانيا لن تفعل الشيء نفسه”.