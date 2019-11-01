مغرد للكلباني « توشحت بشعار النصر ماذا تسمي هذا ؟ » .. والأخير يرد
قال الشيخ عادل الكلباني ، في رده على أحد المغردين ، الذي سأله ، “شاهدت صورة لك ياشيخ عادل وأنت تتوشح بشعار النصر، ماذا تسمي هذا؟” ، بأن تشجيع فريق معين ليس غلطاً بشرط عدم التعصب .
وقال الكلباني ، التعصب أن تتجاوز الحد ، فكونك تعرف أني نصراوي وهذا هلالي وهذا اتحادي وغيره أهلاوي فهذا ما فيه مشكلة ، وأن كل مشجع يتمنى فوز فريقه وخسارة الفريق الآخر هذا طبيعي ، المهم أن لا نتجاوز الحد .
وتابع ، المشكلة أن يكون التنافس داخل المستطيل ولا نتجاوز الحد ، فلا نسب بسبب الخسارة ، عندما يضيع لاعب كرة وتكون كرة حماسية يقوموا يسبونه ويلعنونه وأُمه فهذا تعصب لسنا في حاجة إليه .
#مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني ردًا على أحد المغردين.. "شاهدت صورة لك ياشيخ عادل وأنت تتوشح بشعار #النصر، ماذا تسمي هذا؟"@abuabdelelah #كفى_تعصبًا_مع_الكلباني pic.twitter.com/As3lPUxqVa
— SBC channel (@SBC_Channel) November 1, 2019
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