مغرد للكلباني « توشحت بشعار النصر ماذا تسمي هذا ؟ » .. والأخير يرد

ماجد محمد(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني ، في رده على أحد المغردين ، الذي سأله ، “شاهدت صورة لك ياشيخ عادل وأنت تتوشح بشعار النصر، ماذا تسمي هذا؟” ، بأن تشجيع فريق معين ليس غلطاً بشرط عدم التعصب .

وقال الكلباني ، التعصب أن تتجاوز الحد ، فكونك تعرف أني نصراوي وهذا هلالي وهذا اتحادي وغيره أهلاوي فهذا ما فيه مشكلة ، وأن كل مشجع يتمنى فوز فريقه وخسارة الفريق الآخر هذا طبيعي ، المهم أن لا نتجاوز الحد .

وتابع ، المشكلة أن يكون التنافس داخل المستطيل ولا نتجاوز الحد ، فلا نسب بسبب الخسارة ، عندما يضيع لاعب كرة وتكون كرة حماسية يقوموا يسبونه ويلعنونه وأُمه فهذا تعصب لسنا في حاجة إليه .