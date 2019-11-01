ملكة جمال سابقة تتهم رئيس غامبيا السابق باغتصابها

بنجول(صدى):

اتهمت ملكة جمال سابقة ” 23 عاماً ” ، الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع الذي يقيم في المنفى حاليًا، باغتصابها لإهانتها وجعلها تدفع ثمن رفضها الزواج منه.

وقالت فاتو ”توفا“ غالو في شهادة أمس الخميس ، أمام لجنة الحقيقة والمصالحة التي شكلت للتحقيق في سنوات حكم يحيى جامع ، ”ما كان يريده يحيى جامع لم يكن علاقات جنسية أو متعة معي، ما كان يريده هو إيذائي وتلقيني درسًا وليرضي غروره“.

وروت في جو مشحون كيف استقدمها جامع إلى القصر مرات عدة وخدعها بإظهار موقف أبوي ووعدها بدفع المنحة التي تقدمها المسابقة.

وفي مايو 2015 وبعدما أنهى محادثة هاتفية مع زوجته، سألها يحيى جامع الذي كان في الخمسين من العمر ما إذا كانت توافق على الزواج منه، وبعدما اعتقدت أنها مزحة أو اختبار ردت سلبًا مشيرة إلى صغر سنها.

بعد ذلك شعرت أنها ملاحقة، إذ أغرتها الرئاسة بمنزل وسيارة، لكنها استخدمت كل الذرائع لترفض الطلبات، إلى أن تلقت دعوة لحضور مناسبة عامة لا تنطوي على أي مجازفة ، واثناء حضورها أٌقتيدت غالو إلى غرفة جانبية عقب أن تم حقنها بمادة مجهولة في ذراعها لكنها بقيت واعية بدون أن تدرك كم من الوقت مضى“ وقام جامع باغتصابها ”على الرغم من صراخها وتوسلاتها“ .