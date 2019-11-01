مدرسة في مأزق بعد تحويل تلامذتها لخط ساخن للمكالمات الجنسية 

ساكرمينتو(صدى):

يعاني تلامذة مدرسة في كاليفورنيا من حالات نفسية صعبة، بعدما وجدوا أنفسهم يتحادثون هاتفيًا مع موظفات يعملن على ” خط ساخن “ مخصص للمكالمات الجنسية؛ إثر خطأ في رقم هاتفي زودهم إياه مسؤولو مدرستهم.

وقالت والدة إحدى التلميذات إن ابنتها أخبرتها عن هذا الخطأ المحرج، مضيفة: ” لقد أصبت بالذهول “ .

وكان الرقم جزءًا من سلسلة أرقام طوارئ وخدمات أخرى مدونة خلف البطاقات المدرسية الموزعة على التلاميذ في إحدى مدارس لانكاستر في شمال لوس أنجلوس، حيث أن المشكلة وقعت بفعل خطأ في أحد أرقام الطوارئ، الذي دوّن مكانه رقم مخصص للمحادثات الهاتفية الجنسية.

وأوضحت المدرسة في بيان: ” لقد جرى إخطارنا بأن بطاقات التلامذة كانت تحمل رقمًا خطأ، الرقم المدوّن على البطاقة مخصص في الواقع للمكالمات الجنسية “ .