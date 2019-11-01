أمر ملكي بإنشاء صندوق استثماري يختص بفعاليات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
وجاء في نص القرار، الآتي:
أمر ملكي رقم (أ/91) وتاريخ 21-2-1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبعد الاطـلاع علـى النـظام الأسـاسـي للحـكـم، الصـادر بالأمـر الملكــي رقـم (أ/90) بتاريخ1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13-1-1439هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
ثانيـــــاً: يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1– صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
2– صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضواً
3– صاحب السمو الملكي الأمير /عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضواً
4– صاحب السمو الأمير /بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضواً
5– معالي الاستاذ/هندي بن عبدالله السحيمي عضواً
6– الاستاذ/عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضواً وأميناً
7– اثنين من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس عضوين
ثالثـــــاً: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.
رابعـــاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
اترك تعليقاً