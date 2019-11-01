أمر ملكي بإنشاء صندوق استثماري يختص بفعاليات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة

نايف السالم(صدى):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.

وجاء في نص القرار، الآتي:

أمر ملكي رقم (أ/91) وتاريخ 21-2-1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبعد الاطـلاع علـى النـظام الأسـاسـي للحـكـم، الصـادر بالأمـر الملكــي رقـم (أ/90) بتاريخ1412-8-27هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13-1-1439هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

ثانيـــــاً: يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:

1– صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً

2– صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضواً

3– صاحب السمو الملكي الأمير /عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضواً

4– صاحب السمو الأمير /بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضواً

5– معالي الاستاذ/هندي بن عبدالله السحيمي عضواً

6– الاستاذ/عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضواً وأميناً

7– اثنين من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس عضوين

ثالثـــــاً: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.

رابعـــاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.