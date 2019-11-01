  • الجمعة 1

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. إصابة شاب بطلق ناري جراء هوشة في إحدى الاستراحات بمحايل 
  • نشر : منذ 30 دقيقة
  • 1٬506
  • 1
  • حوادث

إصابة شاب بطلق ناري جراء هوشة في إحدى الاستراحات بمحايل 

إصابة شاب بطلق ناري جراء هوشة في إحدى الاستراحات بمحايل 
أبها(صدى):

أصيب شاب عشريني بطلق ناري اخترق فخذه الأيمن إثر ” هوشة ” بين عددٍ من الشباب في إحدى الاستراحات بمحايل.

وتفصيلا، اندلع خلاف بين عددٍ من الشباب جراء وجودهم بإحدى الاستراحات جنوب محايل؛ حيث تطور الأمر لمضاربة انتهت بإطلاق نار على أحدهم؛ ما نتج عنه إصابته في فخذه الأيمن.

وعلي الفور، فتحت الجهات الأمنية في القضية ومباشرة الموقع وتتبع الجاني، وبعد التحرّي والبحث تمّ القبض على الجاني، فجر اليوم، وتم إيداع قيد التوقيف؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 86036 ] نشر منذ 15 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الله يشفيه .. آمين ,,

,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ونزغاته وتوهيماته ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *