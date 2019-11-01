إصابة شاب بطلق ناري جراء هوشة في إحدى الاستراحات بمحايل 

أبها(صدى):

أصيب شاب عشريني بطلق ناري اخترق فخذه الأيمن إثر ” هوشة ” بين عددٍ من الشباب في إحدى الاستراحات بمحايل.

وتفصيلا، اندلع خلاف بين عددٍ من الشباب جراء وجودهم بإحدى الاستراحات جنوب محايل؛ حيث تطور الأمر لمضاربة انتهت بإطلاق نار على أحدهم؛ ما نتج عنه إصابته في فخذه الأيمن.

وعلي الفور، فتحت الجهات الأمنية في القضية ومباشرة الموقع وتتبع الجاني، وبعد التحرّي والبحث تمّ القبض على الجاني، فجر اليوم، وتم إيداع قيد التوقيف؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.