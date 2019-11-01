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لـ الطلاب.. تناول مشروبات الطاقة يسبب الأرق

لـ الطلاب.. تناول مشروبات الطاقة يسبب الأرق
سيول(صدى):

كشفت دراسة أُجريت في كوريا الجنوبية أن 50.6℅ من تلاميذ الثانوية العامة الذين تناولوا مشروبات الطاقة، يؤكدون أنهم عانوا من مضاعفات جانبية مثل ” الأرق واضطراب دقات القلب ” .

وأُجريت الدراسة في جامعة ” كاميونغ ” على 245 طالبًا في مرحلة الثانوية العامة، منهم 79.5℅ من المستجوبين أنهم استهلكوا مشروبات الطاقة.

وحين يتلقى الطلاب مادة الكافيين الموجودة بكثافة في مشروب الطاقة، يعمل على إراحة التلميذ لمدة قصيرة، لكنه سرعان ما يعود إلى إصابته بالإرهاق.


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