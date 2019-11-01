أمير عسير يطلق الحملة التعريفية لـ لائحة الذوق العام في جميع محافظات ومراكز المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن لائحة الذوق العام التي تم إقرارها من قيادة هذه البلاد كأحد الأنظمة الفاعلة، هي رسالة للعالم أجمع بأن لدينا مبادءنا وعاداتنا وقيمنا التي نتباهى بها وننطلق من خلالها نحو مستقبل زاهر بعون الله.

وأضاف الأمير تركي بن طلال: “لقد أكرم الله هذه البلاد العظيمة منذ توحيدها على يد مؤسسها والدكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بدستورها القويم “كتاب الله وسنة نبيه المصطفى” صلى الله عليه وسلم اللذان ارتكز عليهما نظام حكمها منذ تأسيسها؛ واليوم في عهد سيد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده الأيمن الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أصبح واجب علينا العمل بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيق الجودة والحياة الكريمة التي يهدفان إليها -آيدهما الله.

وأشار أمير عسير في كلمته خلال إعلان إطلاق الحملة التعريفية للائحة الذوق العام في المنطقة، بأنه أصبح لزاماً علينا جميعاً مسؤولين ومواطنين ومقيمين، أن نتمسك بهذه القيم والعادات والمكارم واحترام الآخر، وأن نكون قدوة بقيمنا الإسلامية الرفيعة التي نتعايش بها.

واختتم أمير عسير كلمته قائلاً: “لم يعد هناك مجال للعبث ولا للسلوكيات الخاطئة، فاليوم نعود للذوق العام الذي كان عليه آباؤكم وأجدادكم”.

بدوره أشار عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور محمد العمري في كلمته خلال إعلان إطلاق الحملة بأن الغالبية العظمى من المجتمع ينطلقون في الالتزام بآدابهم وقيمهم من القيم الإسلامية؛ والطبيعة الإنسانية التي نشؤوا عليها، مؤكداً أن أمير منطقة عسير منذ أول يوم له في المنطقة كان قدوة في الذوق ومكارم الأخلاق، وذلك من الواقع المشهود فقد كانت أول فعالية نفذها أكرم فيها شهداءنا في صدر الكرامة، ثم بدأ الموسم السياحي بمبادرة حسن الوفادة، وأضاف د.العمري بأن منظومة الأخلاق والتقاليد والقيم في عسير منظومة تؤمن بالأصالة وبحسن الوفادة.

عقب ذلك استعرض مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، تفاصيل لائحة الذوق العام ومفهومها والعقوبات التي أقرتها اللائحة والتي تبلغ 19 مخالفة، والتي أُقرّت بالتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث أنها تطبق على مرتادي الأماكن العامة لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق ويتسبب في الأذى والإضرار بمرتاديها.

وأضاف اللواء المغلوث بأنه إنفاذاً لتوجيه سمو وزير الداخلية المتضمن البدء في تنفيذ تسجيل مخالفة الذوق العام من قبل رجال الشُّرط فقد تم تعميد الجهات المرتبطة بشرطة عسير لسرعة إنفاذ التوجيه الكريم ومباشرة البدء في تطبيق اللائحة وإعداد النماذج الخاصة بها.

يذكر أن الحملة التعريفية للائحة الذوق العام التي تم الإعلان عنها اليوم بتوجيه أمير منطقة عسير بمقر إمارة المنطقة، تمت بالتزامن مع جميع المحافظات في منطقة عسير، وتم نقلها عبر الاتصال المرئي المباشر في جميع المحافظات، بالإضافة لإطلاق الحملة التعريفية في المدارس والكليات والمؤسسات للعمل بها وتفعيل الأهداف التي تحملها اللائحة لحفظ حقوق الآخرين والظهور بسلوك أكثر تحضّراً.