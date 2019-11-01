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بالفيديو.. لحظة انتحار فتاة في المحيط الأطلسي .. ووالدها يكشف السبب

بالفيديو.. لحظة انتحار فتاة في المحيط الأطلسي .. ووالدها يكشف السبب
الرباط(صدى):

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة إقدام فتاة (18 عامًا) على الانتحار من فوق صخرة بحرية على كورنيش مدينة أسفي المغربية المطلة على المحيط الأطلسي ، أمس الخميس .

وقامت عناصر الحماية المدنية بانتشال جثة الفتاة، ونقلتها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما فتحت أجهزة الأمن تحقيقًا بالحادثة.

ومن جانبه كشف والد الفتاة ، في اعترافاته للشرطة ، سبب انتحار ابنته ، مؤكداً أن ابنته كانت تعمل في أحد المطاعم، وتلقت تهديدات من أحد الأشخاص بسب صور خاصة بها ما دفعها للانتحار.


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