كابتن النصر والمنتخب سابقا يصدم محبيه ويؤكد إصابته بمرض نادر

ماجد محمد(صدى):

فاجأ كابتن نادي النصر ولاعب المنتخب سابقًا، عبدالرحمن البيشي، محبيه وجماهيره ، اليوم الجمعة، بالإعلان عن إصابته بمرض نادر على مستوى العالم، طالبًا الدعاء له بالشفاء ، قائلاً عبر تويتر ، “الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بمرض (التصلب الجانبي) النادر حول العالم.. المرض خطير والتعب يزداد ” .

وتابع البيشي ، ” وفي المقابل يقيني بأن الله سيشفيني يزداد أيضًا مهما أبعدوا عني الأمل.. اليوم جمعة وساعة استجابة، دعواتكم لي.. ولا حول ولا قوة إلا بالله ” .

وعلق الإعلامي جمال السالم ، على نبأ مرض البيشي ، قائلاً ، ” أخونا الغالي عبدالرحمن البيشي، لاعب النصر، يطلبكم بالدعاء.. اللهم اشف هذا المريض وعافه، اللهم رد عليه صحته وعافيته، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، إنك أنت مجيب الدعاء.. ما يحتاج منكم غير الدعاء»، وكتب الدكتور خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود «أسال الله العظيم أن يشفيك” .

يذكر أن عبدالرحمن البيشي من مواليد 15 إبريل 1983، وأطلق عليه لقب «الأباتشي»، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2004، انضم إلى المنتخب السعودي الأولمبي في تصفيات أولمبياد أثينا 2004، اختير ضمن أفضل عشرة لاعبين شباب في العالم عام 2003، واعتزل اللعب نهائيًّا في عام 2011م.