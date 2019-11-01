طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر أول صور لطفلهما بعد إنكار والده نسبه

موسكو(صدى):

نشرت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا لأول مرة صورة طفلها من طليقها محمد الخامس ملك ماليزيا السابق بعدما أنكر أبوته للطفل .

وتباهت فوفودينا بالتشابه الصارخ بين الطفل صاحب الخمسة أشهر ووالده الذي شكك في نسبه قائلة : إنه يحمل نفس الملامح الآسيوية المعروفة ، مضيفة ” هذا هو أميرنا ” .

وروت في حوار صحفي مع ” ديلي ميل ” البريطانية ، كيف كان ينتظر الملك ولده بفارغ الصبر ويقول لها أن الأطفال إرثهم ، حتى بدأت تخطط للحمل ، وحملت بالفعل أثناء سفرهما معاً في رحلة إلى استراليا .

وتساءلت : كيف يمكن أن يكون إرثه إذا لم يره في حياته؟..

واستطردت بأنها تستمتع بكل لحظة من أمومتها مع الطفل الذي أخطأ والده -وفقاً لها – منذ أول يوم من ولادته بدلاً من تقبيله وعناقه وقضاء وقت معه .

وتابعت : أريد أن أعرض (إسماعيل ليون)، إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته، ووسيم مثل والده، وهو ثرثار جدًا وأنا أحبه كثيرًا .“.

وكانت الخلافات قد اشتعلت بعد ترديد محامي ملك ماليزيا السابق بأنه لا يوجد دليل بيولوجي على أبوته للطفل ، فيما أكدت “فوفودينا ” أنها على استعداد بإجراء إختبار DNA .