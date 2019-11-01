توفر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة بـ مستشفى « الملك فيصل » التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” الملك فيصل التخصصي ” ومركز الأبحاث عن توفّر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للمواطنين ولغير المواطنين.

وأوضحت الإدارة أن هذه الوظائف متاحة لـ حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل بفروع المستشفى في كل من ” الرياض، وجدة ” ، وفقًا للمسميات التالية:

– فني اتصالات أول (الرياض).

– محلل الشبكات (الرياض).

– كبير محللي الاتصالات (الرياض).

– معاون بيئي (الرياض).

– رئيس تمريض (الرياض).

– ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مساعد مغسلة (الرياض).

– عامل نظافة (الرياض).

– فني أجهزة ثان (الرياض).

– نائب مدير الإدارة العامة للخدمات المساندة (جدة).

– المدير التنفيذي لشؤون التمريض (جدة).

وأشارت إدارة المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا