بالفيديو.. ستيف هارفي يتألق بالزي الإماراتي 

واشنطن(صدى):

خطف الإعلامي والكوميدي الأمريكي ستيف هارفي الأنظار بعد ظهوره مرتديًا الزي الإماراتي، خلال تواجده في الإمارات كضيف شرف لفعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019.

وتحدث هارفي خلال جلسته في العرض عن وصايا حول قدرة الإنسان على تحقيق النجاح، كما وصف الإمارات بـ بلد الأمن والأمان قائلًا: “أنتم محظوظون لأنكم تعيشون في الإمارات”.

وبدا الإعلامي الأمريكي بالزي التقليدي ”الكندورة“ و“الغترة“ دون أن ينسى ارتداء الصندل، الذي يفضله الإماراتيون على غيره من الأحذية.