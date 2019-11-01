بالصور .. شواطئ عجيبة غائبة عن الأنظار بمحافظة الوجه
كشفت مجموعة من الصور عن مشاهد بديعة لشواطئ محافظة الوجه التي تقع على بعد 325 كم جنوب تبوك على ساحل البحر الأحمر .
وأظهرت الصور مشاهد خلابة ومناظر طبيعة ساحرة خلال جولة “العربية نت” برفقة المصور “محمد الشريف” ، الذي ألقى الضوء على جمال الطبيعة الباعث على الهدوء والإسترخاء بين زرقة البحر وصفاء الأجواء .
كما أظهرت إحدى الصور مشهد لسفينة متهالكة أضفت سحر عميق للموقع إذ تعود لـ 70 عام مضت ، حين تعثرت في العودة لمصر ضمن رحلة تجارية كانت تحمل خلالها المواد الغذائية .
وتعبتر تلك الشواطئ من أهم المواقع الجاذبة للسياح اليوم والداعية لمزيد من كشف المواقع السياحية الأخاذه بالمملكة .
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