بالصور .. شواطئ عجيبة غائبة عن الأنظار بمحافظة الوجه

علي القحطاني(صدى):

كشفت مجموعة من الصور عن مشاهد بديعة لشواطئ محافظة الوجه التي تقع على بعد 325 كم جنوب تبوك على ساحل البحر الأحمر .

وأظهرت الصور مشاهد خلابة ومناظر طبيعة ساحرة خلال جولة “العربية نت” برفقة المصور “محمد الشريف” ، الذي ألقى الضوء على جمال الطبيعة الباعث على الهدوء والإسترخاء بين زرقة البحر وصفاء الأجواء .

كما أظهرت إحدى الصور مشهد لسفينة متهالكة أضفت سحر عميق للموقع إذ تعود لـ 70 عام مضت ، حين تعثرت في العودة لمصر ضمن رحلة تجارية كانت تحمل خلالها المواد الغذائية .

وتعبتر تلك الشواطئ من أهم المواقع الجاذبة للسياح اليوم والداعية لمزيد من كشف المواقع السياحية الأخاذه بالمملكة .