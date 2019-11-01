توفر وظائف هندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة ، مشرف متجر التسلح- التايفون (الطائف) – مستشار إدارة أنظمة الهواء (الرياض) – مشرف كهرباء المعدات الأرضية- التايفون (الطائف).

وقالت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:اضغط هنا