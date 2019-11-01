« أرامكو توتال» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مصفاة ساتورب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” أرامكو توتال ” للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل، وفقًا للمسميات التالية:

– مستشار العقود (عدد وظيفتين): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مراقبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– أخصائي حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي اضعط هنا: