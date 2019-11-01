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ممثل أمريكي شهير يرتدي زي عربي احتفالا بـ « الهالووين »

ممثل أمريكي شهير يرتدي زي عربي احتفالا بـ « الهالووين »
لندن(صدى):

ارتدى الممثل الأمريكي الشهير مايكل دوغلاس ” زي عربي ” ؛ احتفالآ بعيد ” الهالووين ” الذي يحتفل به الأمريكيون بارتداء أزياء غريبة ومرعبة ومخيفة.

وشارك ” دوغلاس ” متابعيه على “ فيسبوك ” صورته وزوجته، كاثرين زيتا-جونز، وكتب معلقًا عليها: “ هالووين سعيد، هالووين مدينة نيويورك ” .

وظهر بالصورة وهو يرتدي ما يشبه الزي العربي البدوي التقليدي، ويبدو وكأنه مأخوذ من أزياء عمل سينمائي صُمم بعناية وذوق شديدين.

فيما ارتدت زيتا-جونز زيًا يعود لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي وصففت شعرها، ووضعت مكياجًا يتناسب مع المرحلة.

 


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