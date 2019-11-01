سبكيم للبتروكيماويات تعلن عن وظائف هندسية شاغرة بالجبيل 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة العالمية للبتروكيماويات “ سبكيم ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف هندسية شاغرة، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

ولفتت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي معدات التحليلية الطيفية الكيميائية بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة، أو علوم المواد، أو العلوم التحليلية).

وأشارت إلي حاجتها لعالم- اختبار المنتج بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الكيمياء، أو الفيزياء، أو علوم المواد، أو الهندسة).

وأبانت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م، وللتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .