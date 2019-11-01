بالصورة.. طبيبة عراقية تقدم عرض مغري لرئيس الوزراء العراقي مقابل استقالته

بغداد(صدى):

دفعت أوضاع المتظاهرين الدامية في العراق ، طبيبة عراقية مقيمة بلندن لتقديم عرض مغري لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقابل استقالته .

ونشرت الطبية العراقية صورة لها على حسابها الشخصي بموقع ” إنستجرام ” كمشاركة منها في دعم موقف الشارع العراقي ، مؤكدة لـ ” المهدي ” أنها ستجري له عدة عمليات تجميل مجانية في بريطايا مقابل تخليص الشعب العراقي من أزمته .

وشهدت العراق سقوط مئات القتلى بخلاف المصابين في صفوف المتظاهرين سلمياً المطالبين برحيل الحكومة التي نكلت بهم اقتصادياً وسياسياً .