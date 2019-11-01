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  3. بالصورة.. طبيبة عراقية تقدم عرض مغري لرئيس الوزراء العراقي مقابل استقالته

بالصورة.. طبيبة عراقية تقدم عرض مغري لرئيس الوزراء العراقي مقابل استقالته

بالصورة.. طبيبة عراقية تقدم عرض مغري لرئيس الوزراء العراقي مقابل استقالته
بغداد(صدى):

دفعت أوضاع المتظاهرين الدامية في العراق ، طبيبة عراقية مقيمة بلندن لتقديم عرض مغري لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقابل استقالته .

ونشرت الطبية العراقية صورة لها على حسابها الشخصي بموقع ” إنستجرام ” كمشاركة منها في دعم موقف الشارع العراقي ، مؤكدة لـ ” المهدي ” أنها ستجري له عدة عمليات تجميل مجانية في بريطايا مقابل تخليص الشعب العراقي من أزمته .

وشهدت العراق سقوط مئات القتلى بخلاف المصابين في صفوف المتظاهرين سلمياً المطالبين برحيل الحكومة التي نكلت بهم اقتصادياً وسياسياً .


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