جيسوس يكشف سر التوليفة العجيبة مع أجويرو

نواف السالم(صدى):

على الرغم من التنافس الشديد بين المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي وزميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ، إلا أن جيسوس أمطر الأخير بوابل من المديح مؤكداً أن تنافسهما لا ينطوي على الغيرة .

وقال جيسوس في تصريحات صحفية له : ن الصعب وصف أغويرو. إنه أفضل هداف في النادي، كل مباراة يظهر لماذا حصل على هذه المكانة .

وأضاف أنه يتعلم منه ولا مجال للغيرة بينهما قائلاً : بالطبع يجب أن أتعلم منه لأنه أسطورة. إنه يسجل في كل مباراة، أنا أريد تقليده، ولكن أعتقد أنني أختلف عن سيرجيو .

وعن علاقته به قال : جيدة للغاية، لأننا في بعض الأحيان نتواجه في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين، وهذا أمر مختلف تمامًا .

وكانت وسائل الإعلام قد أظهرت التوليفة الفريدة بين اللاعبين بملعب مانشستر سيتي رغم التنافس الكبير بينهما .