بالفيديو.. لحظة خطف شاب في سيارة أحد المسلحين بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو شخص مسلح برشاش يخطف شاباً في أحد أحياء الرياض، حيث بدا الشخص المسلح وهو يهدد الشاب الذي وضعه في شنطة سيارته في حي لبن بالرياض.

ووفقا لما ظهر في الفيديو فإن الشاب طلب من الشخص المسلح الهدوء حتى لا يطلق عليه النار خوفاً على حياته، كما أغلق الشخص المسلح شنطة السيارة على الشاب وثم تحرك بها ولم يتم معرفة وجهته.

وأوضحت صور أخرى متابعة الجهات الأمنية، ووصول الدوريات لمكان الواقعة ولم يصدر حتى الآن بياناً رسمياً يكشف التفاصيل.