بيكيه يحسم الجدل بشأن رئاسة برشلونة 

ماجد محمد(صدى):

أكد جيرارد بيكيه قلب دفاع نادي برشلونة الحالي أنه لا يرى نفسه في رئاسة النادي الكتالوني قريبا، مضيفا:”لا أرى نفسي رئيسًا لبرشلونة في الوقت القريب، أو المستقبل حتى القريب، فقط أركز على أعمالي الخاصة”.

ولفت بيكيه: “الفكرة موجودة دائمًا واعترفت منذ فترة طويلة أنه كان حلمًا لي لشغفي بهذا النادي العظيم، ، لكنني الآن أفكر في أعمالي بنسبة 100%”.

يذكر أن فيدرر شن هجوما حادا على بيكيه بسبب تغيير نظام البطولة، وهو ما جعل جيرارد يرد: “لا يزعجني أبدًا إذا جاء فيدرر وأراد تغيير بعض الأشياء في كرة القدم، بدوري أبطال أوروبا مثلًا”، مبينا: “أعتقد أن كأس ديفيز الجديد مثالي لجميع اللاعبين، لجماهير كرة التنس وكذلك جماهير مدريد”.