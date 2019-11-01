قبل موقعة نهائي آسيا .. الهلال يواجه خطر النتائج السلبية

ماجد محمد(صدى):

يعيش الهلال لحظات تاريخية ، بعدما أزاح من طريقه السد القطري، وتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات ، بات كل تفكير الفريق هو كيفية كسر عقدة عدم الفوز باللقب الآسيوي .

ومع ارتفاع طموحات الجمهور الهلالي لتحقيق اللقب القاري، تلقى الفريق صدمة كبيرة في الفترة الأخيرة، بعدما غابت الانتصارات عن “الزعيم”، حيث أنه رغم الفوز الكبير على السد القطري في عقر داره 4-1، إلا أن الهلال تأهل بشق الأنفس بعدما خسر على أرضه 2-4، وتأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي.

ولا شك أنه أمام الهلال 8 أيام قبل خوض لقاء الذهاب أمام أوروا ريد الياباني في الرياض، ولكن النتائج السلبية جعلت عشاق “الزعيم” يشعرون بالقلق، خاصة أن حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا يعد هو الهدف الأساسي للفريق، للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس العالم للأندية.

ويرغب الهلال في الثأر من الفريق الياباني الذي كان قد تغلب على “الزعيم” في نسخة 2017، بالتعادل ذهاباً في الرياض 1-1، قبل الفوز في طوكيو 1-0.