اتحاد الكرة يجمد أحد الأندية جراء رفضه خوض مباراة في الدوري

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بتجميد أحد الأندية بسبب رفضه خوض مباراة، وجاء ذلك بعد رفض نادي الموج خوض مواجهة الزلفي، في دوري الدرجة الثالثة بالمملكة، في يوم 12 من أكتوبر الجاري مما ترتب عليه العقوبة.

وقامت اللجنة بتغريم نادي الموج 15 ألف ريال، وإلغاء النتائج الخاصة به في الموسم الحالي واعتباره في المركز الأخير مع عدم مشاركته في الموسم الجديد 2020 – 2021.

وحرمت اللجنة الفريق من الإعانة التي تقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم لأندية الدرجة الثالثة خلال الفترة المقبلة بسبب موقفه من عدم خوض اللقاء.