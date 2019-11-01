صحف إسبانية : غريزمان لا يزال منعزلا في برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر إعلامية إسبانية ، أن أنطوان غريزمان لا تزال علاقاته مع زملائه في فريقه الجديد برشلونة محدودة وفضّل عليه ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عثمان ديمبلي وأنسو وفاتي.

وكان انضم غريزمان إلى حامل لقب الليغا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 120 مليون يورو وإلى جواره الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، لكن المهاجم الفرنسي لا يزال غير مستقر في النادي الكتالوني.

ويبدو أن الفيلم الوثائقي ”القرار“ الذي أطلقه غريزمان قبل كأس العالم 2018؛ لإعلان بقائه في أتلتيكو مدريد ورفض برشلونة لا يزال عالقًا في أذهان اللاعبين ويرون أن اللاعب رفض الانضمام له وذلك يشعر المهاجم الفرنسي أن أبواب النادي الكتالوني لم يتم فتحها على مصراعيها له بعد.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات إعلامية ، إنه بحاجة للحصول على المزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء المحيطة به عقب بدايته الخافتة مع الفريق.

وفشل اللاعب الفرنسي في التسجيل في العديد من المباريات الرسمية وتعرض لانتقادات بسبب سوء أداء الفريق هذا الموسم؛ ما أدى لإضاعة الفريق لثماني نقاط في أول 7 مباريات بالدوري الاسباني.