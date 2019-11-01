محمد صلاح يتسبب في صدمة عصبية لمارسيلو 

نواف السالم(صدى):

أقر البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد الإسباني، بأنه عانى من صدمة عصبية قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، بسبب المصري محمد صلاح نجم “الريدز”، قائلا:”قبل أيام قليلة من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، فقد قال لاعب سابق لريال مدريد كلمة عني ظلت عالقة في ذهني”.

ولفت: “عندما سئل عن رأيه في المباراة النهائية، قال إنني يجب أن أشتري صورة لمحمد صلاح، وأضعها أمامي على الحائط، وأصلي لها كل يوم”.

وآبان النجم البرازيلي: “بعد 12 عاما من ممارسة الكرة والفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، افتقدت إلى الاحترام”، مردفا: “لم أتمكن من التنفس، حاولت تفادي الدخول في صدمة عصبية، هذا حدث في الغرف المغلقة، قبل يوم من نهائي البطولة، شعرت بأن هناك شيئا يدق في صدري”.

وتابع: “لم أتمكن من الأكل أو النوم، لم أكن أفكر سوى في المباراة، وهذا ما يجعلني أضحك عندما أتذكر ذلك، زوجتي كانت غاضبة للغاية لأنني قضمت أظافري بعدما نجحت في منعي من تلك العادة قبل سنوات”، موضحا “في صباح المباراة النهائية استيقظت وقد ذهبت كل أظافري بسبب الضغط قبل المباراة، وهذا كان غريبا لأننا فزنا بالبطولة في مرتين سابقتين”.