بالصور.. فنان تشكيلي سعودي يخطف الأنظار بمجسمات بديعة للمواقع الأثرية بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

تمكن المواطن الفنان ” حسين قعدية آل جعران ” من إبداع مجسمات فنية إحترافية لمعالم المملكة الأثرية ، كشفت عن إبداع فني متناهي الدقة لنقل التراث التاريخي للمملكة أمام السياح الأجيال القادمة .

وكشفت عدة صور عن مجسمات لمواقع أثرية مثل سد وادي نجران ومدائن صالح وأعمال أخرى حققت صدى إيجابي في عدد من المعارض التراثية منها مهرجان الجنادرية على مار 10 سنوات ومعرض الشارقة وغيرها ، وفقاً للعربية نت .

وروى الفنان ” آل جعران ” الذي يحمل البكالوريوس في الإدارة العامة بداية مشواره ، مشيراً إلى أنه يحمل البكالوريوس في الإدارة العامة وانه منذ صغره فنان تشكيلي ، إذ طلبت منه والدته تجسيد منزلهم القديم المصنوع من الطين وبالفعل برع فيه فكان نقطة إنطلاقه .

وأضاف أن لديه طموحات تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وهي تسويق جميع المواقع الأثرية في المملكة أمام السياح من خلال مجسماته البديعة للتعريف بتاريخ المملكة وآثارها .