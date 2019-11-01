«مودريتش» سيرحل عن ريال مدريد خلال الفترة القادمة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، قد توافق على رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وذكرت التقارير أن رحيل ” مودريتش ” عن ريال مدريد مسألة وقت، لكن من غير المعروف إن كان ذلك سيحدث في يناير أو بنهاية الموسم الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن عقد النجم الكرواتي مع الفريق الملكي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا وجود لأي حديث عن نية إدارة النادي تجديد عقد اللاعب، الذي انضم للفريق صيف العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

يُذكر أن قطبا مدينة ميلانو الكرويان إنتر وميلان بقوة للتعاقد مع مودريتش صيف عام 2018، عقب تألقه مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، لكنهما لم ينجحا في إقناع ريال مدريد بالتخلي عنه.